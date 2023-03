Lucca è più Gustosa Altri due giorni per celebrare i sapori più buoni

Pronti, via! E’ partita Lucca Gustosa, la nuova rassegna organizzata dal Comune di Lucca dedicata ai sapori e alle prelibatezze del territorio. La manifestazione è stata inaugurata – alla presenza del sindaco Pardini, che si è complimentato ancora una volta per il lavoro di squadra, e degli assessori Remo Santini, Paola Granucci e Moreno Bruni – davanti alla casermetta San Frediano con gli Sbandieratori e Musici della Città di Lucca che hanno poi dato vita a un corteggio lungo le vie del centro per toccare alcune delle piazze dove la manifestazione ha luogo.

"Crediamo in questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Santini – che va inquadrata nel contesto di quelle manifestazioni che abbiamo concepito nel periodo di bassa stagione".

"C’è grande soddisfazione – ha aggiunto l’assessore Granucci – per questo nuovo evento itinerante che ha per protagonista assoluto il cibo e tutto ciò che ruota intorno ad esso".

Dopo il via di ieri, anche per la giornata di oggi non mancheranno gli eventi. Piazza Anfiteatro sarà al centro degli eventi di Lucca Gustosa, con degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio e la partecipazione anche della celebre chef Federica Continanza, specializzata in cucina vegana, vegetariana. Alle ore 17, è in programma anche l’attesissima dimostrazione di intaglio dello chef decoratore Claudio Menconi, guru a livello nazionale nell’ambito della cucina decorativa che sarà presente durante tutta la giornata. Dalle ore 10 alle 19, mostra di prodotti tipici nei suggestivi locali dell’atelier Ricci in via San Paolino, dove sarà protagonista anche Lidia Lopez Sebastian, nominata miglior Lady Chef d’Italia, domenica dalle ore 17. In Piazza Napoleone un mercato di prodotti tipici di Coldiretti, Confartigianato e Cna.

F.V.