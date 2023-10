Lucca: Destination Napoleon, incontro a Villa Bottini

Sarà il Comune di Lucca, recentemente nominato vice presidente della Fecn (Federazione Europea Città Napoleoniche), a ospitare il meeting “Destination Napoleon in Italia – Per una strategia condivisa” (10 ottobre a Villa Bottini dalle 10.30). L’incontro coinvolge i membri italiani di Fecn ed offrirà un momento di riflessione e scambio di esperienze finalizzato al consolidamento dell’itinerario in Italia legato alla figura di Napoleone e all’individuazione di progetti di interesse per i membri. I membri italiani di Fecn - Destination Napoleon, Itinerario culturale del Consiglio d’Europa dal 2015, offrono un modello di cooperazione che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale napoleonico diffuso con la partecipazione attiva della società civile e lo sviluppo sostenibile dei territori.

“La città di Lucca con orgoglio ricopre la vice presidenza della Federazione Europea Città Napoleoniche – dice l’assessore Remo Santini – Un ruolo che sarà valorizzato in questa importante giornata, dedicata al rafforzamento e allo sviluppo delle politiche di promozione territoriale legate alla figura di Napoleone“.