Lucca, cordoglio per la scomparsa della dottoressa Incoronata Favatà

Lucca, 23 novembre 2023 - L'Azienda Usl Toscana nord ovest si unisce al cordoglio delle colleghe e dei colleghi per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, della dottoressa Incoronata Favatà, già responsabile della Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza (Ufsmia) di Lucca e Valle del Serchio e direttrice del dipartimento Salute mentale e dipendenze fino al suo pensionamento, avvenuto nel giugno 2014.

Le colleghe che hanno condiviso con lei anni di lavoro quotidiano "la ricordano per la profonda dedizione al lavoro, per la sua preparazione e competenza professionale, per l'amore per la neuropsichiatria infantile, per il rispetto sempre mostrato verso tutti gli operatori e tutti i pazienti, e per il generoso impegno profuso per l'Ufsmia e per tutto il dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. L'impronta da lei data al servizio è rimasta anche negli anni successivi al suo pensionamento e ci ha aiutato e ci aiuta ancora nello svolgimento del nostro lavoro quotidiano".