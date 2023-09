LUCCA: Consorti e Macchia presentano il libro di Favali, compositore lucchese

Domani alla Chiesetta dell’Alba a Lucca, Andrea Consorti e Giovanni Macchia presenteranno “Everybody Loves Favali”. Si tratta del secondo libro di poesie del compositore, musicologo e poeta Federico Favali. All’evento, programmato per le 18, sarà presente l’autore. Il musicista Federico Favali, attualmente insegnante al Conservatorio di Alessandria, è già noto come compositore in città. Adesso presenta per la prima volta un suo libro di poesie. “Sono molto orgoglioso - ha commentato il maestro - di presentare questo mio lavoro. Scrivo poesie da quando ero bambino. Credo che la composizione e la poesia abbiano molte cose in comune”. Favali è lucchese, e ha iniziatao a comporre da autodidatta sin da ragazzo. Nel 2004 si diploma in pianoforte all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e nel 2008 si laurea in Dams all’Università di Bologna con una tesi di analisi del primo movimento del quartetto op.3 di Alban Berg. Ha studiato composizione al King’s College di Londra, alla University of Birmingham (PhD), al Conservatorio di La Spezia e alla New York University.