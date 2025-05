Lucca, conclusi i lavori di pulizia dai graffiti nei sottopassi

Lucca, 15 maggio 2025 - Contestualmente all'inaugurazione del nuovo sottopasso di piazzale Ricasoli, si è concluso l’intervento di pulizia dai graffiti nei sottopassi di via Ingrillini, San Concordio e Sant’Anna, nell’ambito del progetto promosso dall’amministrazione comunale “Occhio al decoro”, volto a promuovere la cura e il rispetto degli spazi pubblici. “Questi interventi rappresentano un impegno concreto per migliorare la qualità della vita in città – dichiara l’assessore al decoro urbano Paola Granucci –. Restituire ai cittadini luoghi più sicuri, ordinati e decorosi significa anche rafforzare il senso di comunità e il rispetto per il bene comune. L’auspicio è che simili episodi di vandalismo non si ripetano e che ciascuno, con piccoli gesti quotidiani, contribuisca a mantenere pulita e accogliente la nostra città. Un sentito ringraziamento all’Ufficio Decoro Urbano, il cui impegno e la cui dedizione costante hanno reso possibile questi risultati, contribuendo in modo significativo alla bellezza e al rispetto degli spazi cittadini”.