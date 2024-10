Lucca Comics per i più piccoli. Al Real Collegio torna l’area kids

Lucca Comics & Games vola sulle ali del divertimento con il *Butterfly Effect* e, anche in questa edizione, si prepara a regalare forti emozioni ai più piccoli grazie all’area Junior, situata all’interno del Family Palace del Real Collegio. La presentazione del programma si è tenuta ieri mattina al cinema Astra, durante un evento speciale riservato ai bambini, intitolato "For kids only – vietato ai maggiori", che ha visto la partecipazione di più di 130 bambini nei panni di giovani reporter. Saranno proprio loro, infatti, i primi ambasciatori di Lucca Junior.

Protagonisti dell’evento, insieme ai bambini, sono stati ospiti d’eccezione come il famoso pallavolista Andrea Lucchetta, l’intramontabile Geronimo Stilton, pronto a fare ritorno al festival dopo dieci anni di assenza, e Hello Kitty, amata icona da generazioni di piccoli e grandi. Insieme, hanno guidato il pubblico alla scoperta delle tante novità del programma, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente a bambini. Alla presentazione hanno preso parte anche il direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina, e il presidente Nicola Lucchesi. Anche quest’anno i chiostri del Real Collegio si trasformeranno nel Family Palace, un luogo magico dove poter giocare con creatività e immaginazione. Il programma di Lucca Junior 2024 si preannuncia ricco e variegato.

Tra gli appuntamenti il laboratorio "Come nasce un fumetto", curato da Roberto Gagnor e Mattia Surroz, autori della serie ‘L’attimo decisivo’. Qui, i bambini potranno apprendere i segreti della creazione di una storia illustrata, dalla sceneggiatura alla realizzazione dei disegni, trasformandosi in veri autori di fumetti per un giorno. Un’altra esperienza imperdibile sarà Sisma VR, un viaggio virtuale in cui i partecipanti simuleranno un terremoto, imparando così importanti nozioni di prevenzione e sicurezza. Accanto a questa attività, la Protezione Civile offrirà laboratori didattici ispirati alla serie ‘L’attimo decisivo’, e giochi come il quiz interattivo "Fai la tua scelta". Questi percorsi formativi permetteranno ai giovani visitatori di divertirsi, imparando al contempo a gestire i rischi naturali. Il festival non si ferma qui.

In collaborazione con Unicef, Lucca Comics & Games 2024 presenterà la Pigotta Special Comics dedicata a Tex, storico personaggio dei fumetti italiani, e Amnesty International sarà presente con giochi e laboratori che sensibilizzeranno i più piccoli su importanti temi legati ai diritti umani e alla solidarietà. Come ogni anno, l’ingresso al Family Palace sarà completamente gratuito per tutti, mentre per i bambini sotto i 10 anni l’accesso a tutte le aree del festival sarà libero, senza necessità di biglietto o braccialetto, purché accompagnati da un adulto. Questa è un’occasione unica per immergersi nel mondo di Lucca Comics & Games con l’entusiasmo e la curiosità di un bambino, scoprendo la bellezza del festival in tutta la sua varietà di esperienze.

Rebecca Graziano