Lucca Comics & Games a braccetto della mostra dedicata a “Frigidaire“

Si è aperta ieri a Roma, fino al 7 settembre, la mostra “Frigidaire Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo” dedicata alla storia e alle immagini di una delle esperienze artistiche più rivoluzionarie del mondo. Lucca Comics & Games sarà partner dell’esposizione, ospitata nel Museo di Roma in Trastevere, dedicata alla rivista che ha segnato un’epoca. Frigidaire fu il frutto più maturo di una stagione straordinaria per tutto il fumetto italiano. Autori come Pazienza, Tamburini, Liberatore, Scozzari e Mattioli, guidati da Vincenzo Sparagna, segnarono un’epoca.