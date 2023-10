Lucca Comics & Games 2023: Wonderland storia e attualità a Lucca

Anche quest’anno, Rai è main media partner di Lucca Comics & Games Alla kermesse lucchese “Wonderland“ il magazine di Rai Cultura che esplora l’immaginario dei generi crime e fantastico, con sguardo come sempre rivolto a tutti i media, dal cinema al fumetto, dalla narrativa al videogioco, dedicherà due diversi percorsi di approfondimento. Da oggi in seconda serata su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), per le prime cinque puntate della stagione, la rubrica “Ribelli, sognatori e… fumettisti“, firmata da Luca Raffaelli, racconterà la storia della manifestazione, con particolare attenzione alle sue prime fasi: un lungo cammino iniziato nel lontano 1966, sotto la denominazione di Salone Internazionale dei Comics. Tra i vari brani d’intervista tratti dalle teche Rai spiccano intellettuali come Giovanni Gandini e Oreste del Buono, i primi due mitici direttori di Linus, e maestri assoluti del fumetto americano, come Al Capp, Lee Falk e Stan Lee, enazionale, come Hugo Pratt e Guido Buzzelli.

Grande novità sarà il racconto giornaliero del festival, con uno speciale appuntamento quotidiano di “Wonderland“ curato da Andrea Fornasiero, in onda in seconda serata su Rai4, da mercoledì 1° a domenica 5 novembre.