Lucca Comics, sguardo già al 2024. L’edizione più difficile si chiude in bellezza con 314mila biglietti

Lucca, 6 novembre 2023 – Prima di tutto, le date della prossima edizione, la numero 58: appuntamento dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, ancora cinque giorni di festival. Poi, i numeri: 314.220 biglietti venduti (il record è di 319.926, del 2022), 15.000 addetti ai lavori accreditati, 700 espositori, centinaia di ospiti presenti da tutto il mondo (dall’Asia al Sudamerica, agli Stati Uniti, passando per l’Europa), oltre 130.000 spettatori unici che hanno seguito le dirette del Live Show su Twitch o gli spettatori che hanno guardato gli speciali e le dirette Rai, ultima delle quali quella in onda su Rai3 ieri, dalle 13 alle 14, rivedibile su RaiPlay.

Non solo numeri, però: Lucca Comics & Games si è svolta, dopo giorni di polemiche sul patrocinio dell’ambasciata di Israele e le conseguenti defezioni di ospiti già annunciati, un meteo inclemente con pioggia e vento e in un contesto territoriale, intorno e vicino a Lucca, devastato dal suddetto maltempo. E intorno a coloro che sono stati colpiti da lutti e danni si stringe tutta la comunità del festival, che a loro destinerà parte dei fondi raccolti con l’asta di beneficenza dell’Area Performance. Il pubblico di LC&G è arrivata in città e non ha voluto rinunciare per nessun motivo a quel momento che ha atteso per tutto un anno, sopportando, appunto, meteo avverso e assenze importanti.

Questo il commento finale di Emanuele Vietina, direttore di LC&G: "La capacità di inglobare nel festival le complessità del vivere contemporaneo è un segno di maturità ed è una delle chiavi del successo di Lucca Comics & Games 2023. Complessità che siamo orgogliosi di aver affrontato guidati da valori universali condivisi con tutta la nostra comunità. Questa edizione segna un passaggio di crescita ulteriore, un nuovo percorso che ci prepara alle prossime edizioni con la certezza che l’accoglienza, l’unione, il rispetto della pluralità delle opinioni e delle sensibilità, siano i pilastri di una manifestazione che è e vuole sempre più essere, un punto di riferimento per il settore a livello internazionale e luogo cohanno riguardato il sottopassnfortevole per tutti".

L’ultima giornata dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games si è svolta con la massima attenzione da parte del Centro gestione evento presso il Centro operativo della protezione civile per le allerte meteo, in particolare vento nella mattinata, mentre le piogge più forti hanno riguardato la notte. Il traffico nella mattinata non ha registrato particolari criticità. Nonostante una nuova interruzione della linea ferroviaria fra Lucca e Firenze (nel tratto Firenze - Prato) riaperto solo alle 10.55, sono arrivati a Lucca entro le 12 circa 14700 persone; 50 i pullman registrati. Nella riunione di chiusura del CGE il sindaco Mario Pardini, il prefetto Giuseppa Scaduto e il questore Dario Sallustio hanno espresso grande soddisfazione per l’esito organizzativo-logistico di tutta la manifestazione e gratitudine per l’impegno di tutti gli operatori, agenti, forze dell’ordine, dipendenti comunali e volontari che hanno contribuito alla complessa sicurezza dell’evento.

Un intervento è stato eseguito in piazzale Boccherini per liberare il sottopasso, alle 7 parzialmente allagato. Il servizio verde pubblico è intervenuto per verificare le alberature sulle Mura e alla rotatoria di via Matteo Civitali, dove un leccio è crollato. Crollo senza danni anche per un pioppo nel parcheggio Palatucci. I Vigili del Fuoco sono stati attivi già dalle prime ore della mattina per liberare alcune strade comunali da rami o alberi caduti. Verificate anche le condizioni dei lecci alla sommità della Torre Guinigi. La Polizia Municipale è stata impegnata su tutto il territorio sia per quanto riguarda l’emergenza maltempo e le segnalazioni dei cittadini che per traffico e controlli in occasione di Lucca Comics & Games. In particolare è intervenuta per un incidente, l’investimento di un pedone, in via Elisa, davanti all’ingresso di Villa Bottini.

Le pattuglie hanno contribuito ai soccorsi di un visitatore colpito da malore al Real Collegio e purtroppo deceduto nel trasporto al San Luca. Numerose le sanzioni per parcheggio selvaggio. I nuclei di polizia commerciale e sicurezza urbana sono stati attivi sulle consuete verifiche: sette le sanzioni per il suolo pubblico, un controllo attività commerciale con successivo approfondimento, due sanzioni con sequestro mercei su commercio itinerante abusivo in centro storico.

p. cer.