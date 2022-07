Lucca Comics & Games 2022: cento giorni all'evento, la speranza il tema

Lucca, 19 luglio 2022 - A 100 giorni esatti dall'inizio di Lucca Comics & Games, è iniziato il conto alla rovescia per il 'community event' più atteso dell'anno, che torna, completamente in presenza, dal 28 ottobre al 1 novembre per tutti gli appassionati di fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d'animazione, serie tv, cosplay.

"Hope, speranza" è il tema dell'edizione 2022: "torniamo a Lucca carichi di energie per affrontare le sfide che ci attendono e ritrovare l'armonia perduta, guardando al futuro con la speranza che il nostro mondo sia pronto a trovare nuovo equilibrio", spiegano gli organizzatori della fiera. Un maestro dell'imaginative realism, Ted Nasmith, uno dei grandi che negli ultimi quarant'anni ha forgiato l'universo visivo della Terra di Mezzo di Tolkien, sarà l'autore del poster ufficiale della manifestazione: Hope, Lady of the Dawn, la Signora dell'alba, è stata scelta dall'artista canadese che la raffigura come una divinità nell'immagine realizzata per Lucca Comics & Games 2022. Hope è ispirata a Yavanna, divinità del pantheon tolkieniano e rappresenta la 'guaritrice della natura'.

L'albero su cui erge è un olivo antico e i colori della dama dell'alba richiamano la bandiera italiana; i nastri ondeggianti al vento simboleggiano la libertà, la creatività, le differenze. E non potevano mancare i riferimenti alla città di Lucca con le sue splendide mura e il Duomo: San Martino.

È così che Lucca con il suo albero sacro, nelle mani di Nasmith, in un attimo diventa Valinor, un regno incantato, un paradiso terrestre per ridefinire il presente.

"Hope" è anche il filo rosso che unirà le anime del festival, che legherà gli appuntamenti del programma culturale e che celebrerà le grandi industrie creative di produzione italiana e internazionale. Tra le prime novità una grande iniziativa legata a uno degli immaginari giapponesi più amati nel mondo.

Grazie ad Anime Factory, l'uscita dell'atteso 'One Piece Film: Red' nei cinema italiani in autunno, sarà un'occasione unica per celebrare l'anno di One Piece insieme a tutti i fan, con una serie di eventi, dove non mancheranno gadget e sorprese.

'Hope' è anche capacità di visione, di immaginare nuovi mondi e renderli veri. Vent'anni fa una software house polacca ha scelto di creare una nuova realtà per regalare ai giocatori di tutto il mondo un'esperienza videoludica unica, offrendo al settore una nuova prospettiva: nasce così Cd Projekt Red, che a Lucca Comics & Games festeggerà il suo anniversario con un evento unico. Sergio Bonelli Editore e Rai porteranno a Lucca in anteprima mondiale i primi cinque episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti.

Si tratta della prima serie animata di Sergio Bonelli Editore, una co-produzione internazionale della casa editrice leader nel fumetto in Italia insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTv. L'evento principale sarà l'anteprima, in esclusiva mondiale, dei primi cinque episodi.

Per celebrare questo evento storico, la casa editrice e Rai Kids hanno ideato, in esclusiva con lo staff di Lucca Comics & Games, una serie di eventi che trasformeranno la città in una grande festa, ricca di attrazioni che celebrano lo storico esordio di Bonelli nel settore dell'animazione come produttore e raccontano backstage e retroscena di una produzione animata che ha coinvolto migliaia di persone in un entusiasmante sforzo produttivo e creativo, oltre a regalare installazioni d'impatto distribuite in luoghi simbolo della città per stupire i visitatori.

Tutti gli eventi e le attrazioni, come anche il grande numero di influencer coinvolti, saranno possibili grazie alla collaborazione con Rai Kids, che ha scelto proprio la casa editrice e Bonelli Entertainment - la divisione aziendale di Sergio Bonelli Editore che ha curato interamente la produzione della serie - per realizzare un percorso innovativo di creazione e sperimentazione di nuovi stili di racconto animato. Sergio Bonelli Editore ha in serbo tantissime novità per la prossima edizione del festival lucchese e questa è solo la prima.