Lucca Collezionando. Super collaborazioni e grandi ospiti per un’edizione record

Con l’arrivo di Lucca Collezionando 2024, gli appassionati di fumetti, giochi e illustrazioni si preparano ad un evento straordinario che promette di superare ogni aspettativa. Quest’anno, il Polo Fiere di Lucca sarà il palcoscenico di un’incredibile varietà di aree e attività, riunendo collaborazioni uniche e ospiti di spicco. L’area lounge si trasforma in una sala giochi retrò degli anni Ottanta/Novanta, con cabine arcade originali di Arcade Story, tornei di Tetris e TV Tennis, e tante altre attrazioni. Accanto, l’area performance ospiterà dj set vintage e aperitivi a tema, offrendo un’esperienza completa per tutti i partecipanti.

L’Artist Alley accoglie oltre 30 autori e autrici, tra cui nomi illustri come Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo, per sessioni di firmacopie, commissioni e disegni live. Lucca Collezionando vanta la partecipazione di numerose associazioni di fan del fumetto, tra cui ANAFI e Diabolik Club, che arricchiscono l’esperienza del festival con la loro passione e dedizione al mondo dei comics.

Il PalaDedicando offre agli appassionati l’opportunità di incontrare i propri artisti preferiti e ricevere autografi, mentre gli espositori specializzati in giocattoli da collezione e vintage toys riportano alla luce i tesori della nostra infanzia. Il primo piano del Polo Fiere si anima con spazi dedicati ai giochi, tornei di Magic: the Gathering e Blood Bowl, oltre a un bazar del gioco usato. Grazie alle collaborazioni con Arcana, Ludus In Tabula e altre associazioni, gli appassionati possono vivere esperienze di gioco uniche e indimenticabili.

Nell’area Edu le scuole toscane partecipano a un programma educativo dedicato al fumetto e all’illustrazione, mentre Daniele Caluri terrà incontri formativi per docenti presso la Biblioteca civica Agorà di Lucca. Il Premio di illustrazione Livio Sossi promosso da Lucca Comics & Games coinvolge gli studenti in laboratori e letture, promuovendo la cultura dell’illustrazione. Il Gruppo Giannecchini presenta uno speciale calendario realizzato da giovani illustratori, esposto durante il festival.

Inoltre, la collaborazione con il Museo della Carta di Pescia porterà fogli di carta fatti a mano su cui disegneranno gli ospiti principali dell’evento. Con ulteriori annunci e sorprese in arrivo nelle prossime settimane, Lucca Collezionando 2024 si prepara a stupire e affascinare gli appassionati di ogni età con un’esperienza unica nel suo genere.

