Lucca Collezionando Il vento del vintage pop da oggi soffia forte Polo Fiere è la capitale

Ci siamo. Il conto alla rovescia è finito, la magia spalanca le porte del festival vintage-pop più amato: oggi prende il via la nuova edizione di Lucca Collezionando che anche quest’anno sarà ospitata negli accoglienti spazi del Polo Fiere lucchese. I visitatori di ogni età sono attesi a partire dalle 9 e fino alle 19: ospiti e autorità celebreranno alle 11 la cerimonia ufficiale di inaugurazione della due giorni. Alcuni punti di interesse da non perdere come “80quest“ ovvero vincere la sfida del poster (e un biglietto per Lucca Comics & Games 2023). Il poster realizzato da Sergio Algozzino è un omaggio alla cultura pop e al mondo del collezionismo, un tripudio di citazioni – ben 80! - che racchiude passioni, storie e personaggi tra i più amati dai lettori, giocatori e videogiocatori di ogni età: chi riuscirà a indovinare almeno 60 tra i riferimenti presenti, visibili solo nel poster integrale presente a Lucca Collezionando, vincerà un biglietto per Lucca Comics & Games 2023.

Poi spazio a “Visitare” Eternia insieme ai Masters of the Universe

Chi non ha mai sognato di entrare nel castello di Greyskull o alzare al cielo la spada di He-Man? A 40 anni dall’uscita della prima serie animata dei Masters of Universe, Lucca Collezionando ospita una straordinaria mostra con centinaia di pezzi originali tra cui action figures, playset e veicoli provenienti dal fantastico universo di Eternia. E non finisce qui: oggi alle 17.30 si riuniranno i Wild Boys of Eternia Emiliano Santalucia, illustratore e designer che ha contribuito alla creazione del mondo dei Masters, Giuliano Piccininno, uno dei principali disegnatori italiani delle creature di Eternia, Dimitri Galli Rohl e Alessandro DocManhattan Apreda in un dibattito imperdibile. E poi impossibile non Festeggiare i 75 anni di Tex. Nella mostra 75 anni di Tex con Alfonso Font e Claudio Villa, sarà possibile ammirare in anteprima alcune tavole delle storie dei due autori in pubblicazione la prossima estate. Oggi alle 16.30 da non perdere l’incontro speciale dedicato ad Aquila della Notte. In più la mostra installazione per i 40 anni di Ken il Guerriero, nato nel 1983 dai pennelli di Tetsuo Hara e dalla penna di Buronson (pseudonimo di Yoshiyuki Okamura). E per chi desidera un selfie con l’erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina scuola di Hokuto, l’imperdibile photo-op con la sua statua gigante: domani alle 16 il divertente “processo” in cui Alessandro Apreda aka DocManhattan e Sergio Algozzino presenteranno i capi d’accusa e gli elementi di difesa del nostro Ken. Poi le sale giochi in area lounge, le “chiacchiere“ con gli autori con stampe gratuite in edizione limitata e numerata. A questo proposito nodo al fazzoletto oggi dalle 17.30 per l’evento Radio Vampira, uno speciale aperitivo dedicato a Dampyr in sala lounge, in cui il disegnatore Fabio Bartolini e lo sceneggiatore Giorgio Giusfredi firmeranno e consegneranno la stampa. Non mancheranno i tavoli (ben 50) per la community dei giocatori con tornei organizzati. Anima di Collezionando 2023 il bazar del gioco usato (primo piano) e anche il divertente “Fumetti al kilo“, acquisti senza rimpianti in base al peso (area lounge piano terra). Ma la domanda resta: quant’è il valore delle carte Magic: The Gathering? Lo scopriremo domani alle 15. Il vento del vintage pop, da stamani, soffia fortissimo.