“Lucca Classica“, che magie. Premio a Nuria Schönberg Nono. E al Giglio Claudio Santamaria

Oggi a Lucca Classica è il giorno di Claudio Santamaria e Francesca Barra e del premio a Nuria Schönberg Nono. Visite guidate tra arte e musica, conversazioni, tantissimi concerti, la cerimonia di consegna del premio Lucca Classica 2024 a Nuria Schönberg Nono e lo spettacolo con Claudio Santamaria al Giglio. Anche la penultima giornata di festival si conferma un caleidoscopio di appuntamenti per i pubblici più diversi. Ne citiamo solo alcuni.

Al pianista Simone Soldati e al mezzo soprano Veronica Simeoni è affidato l’omaggio a Giacomo Puccini delle 12 in Sala Ademollo, con una selezione dalle composizioni per piano solo e dalle liriche per voce e pianoforte del maestro. In contemporanea in San Salvatore si esibirà Isabella Cantieri, allieva del conservatorio Boccherini, su pagine di Beethoven e Listz, mentre alla chiesa dei Servi risuoneranno canti gregoriani e musica sacra del coro dell’istituto Machiavelli di Lucca.

Alle 14 visita guidata alle dimore pucciniane a Chiatri, Viareggio e Torre del Lago inserita nel percorso storico-musicale a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Fabrizio Giovannelli. Alle 15, nella chiesa di San Francesco, la banda giovanile provinciale Anbima diretta da Cristian Pepe tributerà il suo omaggio in musica al centenario della morte di Puccini. Il clou alle 18 nell’auditorium del Boccherini, quando a Nuria Schönberg Nono verrà consegnato il premio Lucca Classica 2024. Figlia di Arnold Schönberg e moglie di Luigi Nono, è una delle più autentiche testimoni delle avanguardie musicali del Novecento. Seguirà un omaggio a Nono, che avrebbe compiuto 100 anni nel 2024, e a Schubert, condotto dalla voce narrante di Sandro Cappelletto, con Aldo Orvieto (pianoforte), Monica Bacelli (mezzosoprano) e Alvise Vidolin (regia sonora).

Alle 21,15 al Teatro del Giglio “Lo stupro di Lucrezia“ di Shakespeare portato in scena da Claudio Santamaria e Francesca Barra (foto) e accompagnato dal violino di Lorenzo Fuoco. Dal tema attuale e scottante della violenza di genere, all’amore che illumina il buio della Notte trasfigurata di Schönberg: alle 23,30 all’auditorium del Boccherini interpretata dal Quartetto Guadagnini.