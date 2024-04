Lucca Classica 2024. Aperte le prevendite alla biglietteria del Giglio

Cresce l’attesa per l’imminente inizio del Lucca Classica Music Festival che aprirà i battenti mercoledì 24 aprile e invaderà la città con la musica fino a domenica 28. E’ già aperta anche la biglietteria allestita al Teatro del Giglio dove è possibile acquistare buona parte dei biglietti per i tantissimi appuntamenti in programma. Sono infatti più di 60 quelli previsti, tra grandi concerti – come quello di apertura (24 aprile, ore 21.15) con i King’s Singers, il Quartetto della Scala che rende omaggio a Puccini (25 aprile, ore 16.30), Giovanni Sollima. Ticket alla biglietteria del Teatro (10.30-13 e 15.30-18) o sulla piattaforma Vivaticket.