LUCCA: Cgil attacca: "Basta ideologia bellicista" nelle scuole

La Cgil e la Flc Cgil di Lucca esprimono "il proprio dissenso e disaccordo nel coinvolgere alcuni istituti della nostra provincia nelle celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica militare, soprattutto dopo la giornata dedicata a Italo Balbo, squadrista protagonista della marcia su Roma e di numerose spedizioni punitive".

"Ci risulta – commentano il segretario generale Cgil Fabrizio Simonetti (nella foto) e quello di Flc Cgil Antonio Mercuri – che siano previsti due incontri con gli studenti delle scuole superiori, il 22 e il 29 settembre. Non bastava l’ok di una nota azienda di giocattoli nell’autorizzare le distribuzione di una linea di zaini scolastici a marchio Esercito Italiano in tre varianti: Esercito, Alpini, Folgore, adesso ci troviamo a celebrare anche Italo Balbo".

"Le scuole – prosegue la Cgil – non possono e non devono diventare terreno di conquista di un’ideologia bellicista. Riteniamo che le scuole non debbano essere militarizzate, ma che debbano essere portatrici di una cultura di pace e di accoglienza. Facciamo altresì presente che la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza afferma la necessità di "preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. Saremo presenti, insieme a tutte le organizzazioni promotrici, stamani venerdì 22 alle 11 davanti all’ex Cavallerizza in piazzale Verdi per protestare contro il coinvolgimento delle scuole alle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica militare".