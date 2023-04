Lucca: cercano di far saltare un Postamat, ma la Polizia sventa l’assalto

Lucca, 8 aprile 2023 – Sventato un assalto ad un Postamat stanotte a Lucca. Intorno alle 3,30, i soliti ignoti hanno tentato un colpo al Postamat di via Nottolini, utilizzando la cosiddetta ‘tecnica della marmotta’. Come funziona? I malviventi infilano nell’apparecchio un congegno dotato di esplosivo, col quale fanno saltare in aria non solo l’apparecchio, ma anche i locali retrostanti.

Stavolta per fortuna i ladri sono stati bloccati dall’intervento tempestivo delle volanti della Polizia che, allertate dal sistema d’allarme, sono arrivate ed hanno messo in fuga i criminali, che probabilmente avevano un palo pronto ad avvisarli dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto è stato trovato l’esplosivo abbandonato in tutta fretta dai ladri, che è stato sopposto a sequestro. Le indagini sono in corso.