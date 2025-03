Lucca capitale di Paper Week, buone pratiche di riciclo della carta. Salerno ha passato il testimone

Lucca, 19 marzo 2025 – E’ la nostra città la nuova capitale della quinta edizione di Paper Week che sponsorizza le buone pratiche di riciclo. Si è svolta martedì mattina nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città a Salerno la cerimonia di staffetta fra il Comune di Salerno, capitale della Paper Week per il 2024, e il Comune di Lucca che dal 7 al 13 aprile ospiterà l’evento 2025 di Comieco dedicato a carta, cartone e il loro riciclo.

A ricevere la simbolica chiave di cartone, il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, l’assessore all’ambiente Cristina Consani ricevuti dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dal presidente del Consiglio comunale di Salerno Angelo Caramanno, dalla vice presidente Comieco Carlotta De Iuliis, dall’assessore alle politiche ambientali di Salerno Massimiliano Natella, dal presidente di Confinustria Salerno Antonio Sada, dal presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, Maria Eugenia Sada presidente carta cartone e grafica Confindustria Salerno Un’importante occasione di confronto e celebrazione del valore della sostenibilità ambientale, all’insegna del riciclo della carta e del cartone che possono “rivivere” fino a sette volte.

Dopo l’entusiasmante esperienza della scorsa primavera a Salerno e un primo simbolico incontro a Torino, Salerno, prima città italiana a ricevere l’investitura nella scorsa primavera, ufficialmente consegna la chiave alla nuova capitale della carta: Lucca. Il primo appuntamento è fissato per il 7 aprile alle 10 a Palazzo Guinigi a Lucca, con il convegno “Raccolta e riciclo di carta e cartone: 40 anni di economia circolare al servizio del Paese”.

L’evento sarà l’occasione per approfondire le buone pratiche che corrono lungo la filiera, ma anche per raccontare e analizzare i benefici aziendali che scaturiscono dalla relazione consortile. Perno della discussione sarà, dunque, il dividendo relazionale delle aziende e delle persone che compongono il sistema Comieco, che oggi conta oltre 3.000 aziende tra cartiere, trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici e impianti di recupero. Dall’8 all’11 aprile torna invece Riciclo Aperto: oltre 120 tra impianti di recupero, cartiere, cartotecniche e persino musei della carta, attivi in tutta la penisola e che operano ogni giorno insieme a Comieco per dare nuova vita agli imballaggi riciclati accoglieranno nuovamente migliaia di studenti e docenti provenienti da tutta Italia. Giunta alla sua 24esima edizione, Riciclo Aperto ha già coinvolto oltre 335mila persone, tra

studenti e docenti.

Dal 7 al 13 aprile in tutta Italia, inoltre, si susseguiranno eventi, laboratori e iniziative per diffondere la conoscenza sul valore del riciclo e sul ruolo fondamentale della carta e del cartone in

un’economia sostenibile. La costellazione dei Paper Weeker metterà in scena la bellezza di 180 eventi.

