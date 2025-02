Lucca balla nelle strade. Torna in città la festa del ‘Back To The Style‘

La nostra città è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della street dance internazionale con la 13ª edizione di Back to The Style, l’evento organizzato da Emozione Danza, ormai riconosciuto come uno dei più prestigiosi in Europa sarà in città dal 6 al 9 marzo. La manifestazione ha già registrato un 30% in più di presenze rispetto allo scorso anno, con il tutto esaurito da giorni e una straordinaria rotazione di circa duemila persone al giorno, tra ballerini, artisti, ospiti e pubblico.

Ballerini provenienti da oltre quindici nazioni si sfideranno in un festival che celebra la cultura hip-hop in tutte le sue forme. Dopo le prime edizioni svoltesi tra Porcari e Pisa, Back to The Style è tornato stabilmente nella sua città natale, dove ha raggiunto un successo senza precedenti.

Anche quest’anno gli spettacoli e le competizioni si svolgeranno in alcune delle location più suggestive della città, tra cui il Real Collegio, la nuova Palestra Ducale Maria Luisa, il Teatro San Girolamo e le piazze storiche della città. L’evento offrirà un’esperienza immersiva tra spettacolo, formazione e competizione. I ballerini potranno partecipare a workshop con insegnanti di fama mondiale, approfondendo il proprio stile e le proprie tecniche. Il programma prevede anche la spettacolare battle freestyle 1vs1, una competizione che vedrà i migliori talenti della street dance sfidarsi in uno scontro di creatività e improvvisazione.

Immancabile il concorso coreografico, in cui le crew si confronteranno su uno dei palchi più ambiti d’Europa. Spazio anche alla Creative Zone, un’area dedicata alle compagnie emergenti e ai professionisti che desiderano esibirsi e far conoscere la propria arte con show originali e innovativi. Per avvicinare un pubblico sempre più vasto alla street dance e alla cultura hip-hop, il festival offrirà due giornate completamente gratuite, grazie al supporto del Comune di Lucca e dell’ufficio scolastico territoriale. Giovedì 6 marzo, il Teatro San Girolamo e Piazza San Michele ospiteranno spettacoli aperti alla cittadinanza.

Nel pomeriggio, le vie della città diventeranno il palcoscenico del Walking Dance Tour, con performance live di ballerini provenienti da tutta Italia. In serata, andrà in scena KNOWledge, uno spettacolo dedicato alla storia dell’hip-hop diretto da Elisa Terrone (Pinklady), con la partecipazione di giovani talenti italiani e la collaborazione di Academy of Excellence Lucca. La manifestazione è organizzata da Mattia Capozzi e Fabio Marcucci, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Provincia e della Regione. Grazie alla rilevanza acquisita a livello nazionale e internazionale, ha ottenuto anche il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani.

Il festival potrà contare sulla collaborazione di Francesco Franceschini e l’assessore alla cultura Mia Pisano. Back to The Style è parte integrante del circuito Dance Plus, che riunisce i dieci eventi italiani più importanti nel settore della street dance. Con numeri da record, ospiti internazionali e un’atmosfera carica di energia, Back to The Style 2025 si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno, pronto a trasformare Lucca per quattro giorni nella capitale della street dance.

Rebecca Graziano