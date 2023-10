Lucca, 48enne muore incastrato sotto l’auto che l’ha investito. Al volante c’era una ragazza

Lucca, 20 ottobre 2023 – Un uomo di Pescia, classe 1975, è morto dopo essere rimasto incastrato sotto l’auto che l’ha investito. E’ successo in via Romana ad Antraccoli, frazione di Lucca, nella zona del distributore Esso. al volante dell’auto c’era una ragazza. L’uomo è rimasto proprio incastrato sotto la vettura riportando ferite gravissime. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell’uomo. Sono intervenuti: automedica di Lucca, ambulanza della Croce Verde di Lucca, vigili del fuoco e Polizia municipale di Lucca.