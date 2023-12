“Lucca 2024 si presenta l’8 a Milano“

Lucca 2024, e il suo cartellone di eventi colmo di conferme ma anche di novità, si presenterà alla stampa nazionale l’8 gennaio nella Galleria Vittorio Emanuele di fronte al Duomo di Milano. Saranno il sindaco Mario Pardini, l’assessore al turismo Remo Santini – ideatore di questa formula (l’anno scorso la presentazione avvenne a Roma) –l’assessore alla cultura Mia Pisano e l’assessore al Commercio Paola Granucci a illustrare il programma degli eventi che animeranno la città durante il 2024. Tra i grandi ritorni sarà annunciato quello della Mille Miglia, che tornerà a passare da Lucca. Così anche il Giro d’Italia. In cartellone anche Lucca Gustosa e, naturalmente, la grande mostra di Sgarbi su “Canova e il Neoclassicismo a Lucca“ oltre agli eventi per il Centenario Pucciniano.

“Lucca sempre di più dimostra di essere una città per tutto l’anno, che attrae anche al di fuori delle canoniche stagioni turistiche e soprattutto – evidenzia l’assessore Santini –, ha finalmente riavvicinato a se i lucchesi. Tante famiglie sono tornate a godersi luoghi e eventi cittadini, con le visite guidate che sono andate sold out in questi giorni. Tutto ciò ha riacceso anche lo shopping, la voglia di fermarsi al ristorante, in una città che punta a essere attrattiva tutto l’anno, senza eccezioni. Stiamo portando avanti anche un importante lavoro a livello di social, con promozioni attive anche nelle altre regioni italiane, e un feedback di grande soddisfazioni. C’è grande partecipazione per il contest fotografico che abbiamo lanciato, che dopo le feste vedrà premiati a Palazzo Orsetti gli autori dei migliori scatti pubblicati con l’hashtag #Lmn. E per la notte di Capodanno siamo già in quota con oltre 5mila like“.

L.Sar.