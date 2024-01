Lucca 1973, l’anno dei tre arcivescovi. Tutto pronto alla Biblioteca di Agresti

Un luogo prezioso e da scoprire è la Biblioteca Diocesana che ha sede al seminario a Monte San Quirico (Tre Cancelli). Da alcuni anni è stata intitolata a monsignor Giuliano Agresti e all’interno di questa grande e storica raccolta libreria vi è proprio la biblioteca personale del presule che guidò la diocesi di Lucca dal 1973 al 1990. Venerdì 19 gennaio alle 16, per la rassegna culturale "Lucca 1973: l’anno dei tre arcivescovi", si terrà una visita guidata per conoscere quanti e quali libri aveva monsignor Agresti. Emergeranno la sua sensibilità pastorale come anche il suo ruolo nell’ecumenismo in Italia. Non mancheranno sorprese e curiosità che don Rodolfo Rossi, direttore della Biblioteca Diocesana, e don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio Storico Diocesano – rappresentanti dei due enti che hanno promosso la rassegna culturale con il patrocinio della Cei – porteranno alla conoscenza dei visitatori. La visita sarà anche l’occasione per avere informazioni e aderire alla neonata rete di Amici dell’Archivio e della Biblioteca diocesani, per restare sempre informati delle attività promosse dai due enti. Chiunque può aderire scrivendo a [email protected] o [email protected].