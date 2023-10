“Lucca 1973”: Conferenza e Mostra Inaugurazione a Lucca

Al via il ciclo di conferenze “Lucca 1973, l’anno dei tre arcivescovi“. Questo pomeriggio, alle ore 17, nel Salone del Palazzo arcivescovile, si terrà la prima conferenza dedicata all’arcivescovo monsignor Antonio Torrini. Interverranno il professor Emmanuel Pesi su “L’opera di monsignor Antonio Torrini negli anni della Seconda guerra mondiale“ e il professor Raffaele Savigni su “Il lascito pastorale di monsignor Antonio Torrini“. A seguire, nelle adiacenti Sale dell’Archivio Storico Diocesano, ci sarà l’inaugurazione della mostra dedicata agli arcivescovi Antonio Torrini (nella foto qui a lato), Enrico Bartoletti, Giuliano Agresti che si avvicendarono nel 1973 nella sede episcopale di Lucca.

Saranno esposte pagine di diari, lettere, anche di Papi, e molti altri documenti inediti. In particolare, grazie a Pesi e Savigni, nella prima conferenza cui porterà i suoi saluti l’arcivescovo Paolo Giulietti, emergerà la figura di monsignor Torrini. È doveroso ricordare la sua azione durante e dopo la Seconda guerra mondiale.

In quelle tristi circostanze si pose come “difensore della città di Lucca”. Promosse un’intensa “resistenza civile” della popolazione lucchese anche attraverso la costituzione degli oblati del Volto Santo, un piccolo gruppo di presbiteri, tra cui don Arturo Paoli, che lo coadiuvavano in questa delicatissima missione. Dopo il conflitto, oltre a ritessere una pacificazione, attuò varie azioni pastorali di cui la Chiesa di Lucca fa memoria.

La cittadinanza è invitata a partecipare. La mostra invece, che aprirà oggi, resterà aperta fino al 20 dicembre con il seguente orario: lunedì e martedì 9.30-12.30 e 14-17.