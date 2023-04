Lucart punta sui cartoni animati Nuovi prodotti e nuovo packaging con personaggi Disney e Pixar

I bambini ne saranno entusiasti. Il gruppo cartario Lucart (con stabilimento anche a Porcari) annuncia per il 2023 l’introduzione di nuovi prodotti e un nuovo packaging con protagonisti i personaggi degli iconici film d’animazione targati Disney e Pixar, grazie alla licenza Disney. Per quanto riguarda i prodotti Tenderly, dedicati alla cura della persona, i fazzoletti in pacchetto vedranno un restyling del packaging, arricchiti da personaggi Disney Classic (Dumbo, Pinocchio, il Re Leone, gli Aristogatti, la Carica dei 101), mentre le veline in carta e le salviette umidificate saranno caratterizzate dai personaggi di Winnie the Pooh. La linea Tutto, dedicata alla cura della casa, si arricchisce invece con due nuovi prodotti per la cucina: il monorotolo decorato ed il nuovo asciugatutto in fogli con protagonisti i personaggi del film Disney Pixar Ratatouille. Tutti i prodotti sono disponibili per l’acquisto presso svariate insegne della GDO e sul canale Amazon di Tenderly.

L’inizio del contratto di licenza tra Lucart e Disney risale al 2017, con il lancio della linea di fazzoletti Tenderly Baby, che ha guadagnato distribuzione tra le principali insegne della GDO italiana, con la sinergia tra i due brand, unita alla comunicazione e alle numerose iniziative sul territorio che li hanno visti coinvolti.Nel 2020 la collaborazione si è rafforzata con un’estensione della gamma di prodotti anche al mondo della tavola e della cucina con Tutto a Tavola: 70 pratiche tovagliette all’americana monouso decorate con i personaggi più amati dei film Disney Pixar. In occasione del Natale 2022, Lucart ha poi lanciato due edizioni speciali delle linee Tenderly Baby e Tutto a Tavola, sempre a tema Disney. In particolare, i prodotti sono anche stati distribuiti come gadget e utilizzati come materiale di consumo presso il Christmas Village Disney di Milano City Life, di cui Lucart è stato sponsor a dicembre e gennaio scorso.

Grazie a questo restyling, i prodotti Tenderly e Tutto diventeranno ancora più irresistibili, soprattutto per i bambini che vedranno i loro personaggi preferiti all’interno della loro routine quotidiana.

Massimo Stefanini