Luca Sofri sarà ospite dei “Friday I’m in love“ con le “sue“ canzoni

L’ultimo appuntamento del ciclo del decennale degli incontri sulla storia della musica “Friday I’m In Love“ è veramente speciale: venerdì 7 giugno, alle 21.15, ospite dello Sky Stone & Songs in via Veneto sarà, infatti, il fondatore e direttore de Il Post, Luca Sofri che parlerà (e farà ascoltare) le canzoni che ‘vivono’ nella sua newsletter. "Le canzoni - Volevo solo fare il dj" è il titolo dell’incontro che prende le mosse, appunto, dalla newsletter nella quale Sofri racconta le canzoni che, secondo lui, ricoprono importanza e meritano di essere conosciute. Scelte musicali a volte insolite, raramente mainstream, e, come lui stesso ammette "da boomer", in quanto guarda più spesso al passato che non al presente della scena musicale, facendo, in questo modo, scoprire delle piccole/grandi perle della musica. Sicuramente, nel corso dell’incontro, ci sarà modo anche di approfondire il suo coinvolgimento nell’organizzazione del festival ‘Peccioli, 11 Lune’, per il quale ha curato e organizzato i concerti dei Divine Comedy (12 luglio) e dei Deacon Blue (13 luglio).