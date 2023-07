Luca Mancani muore a 35 anni in un tragico incidente stradale, cordoglio a Pescia, Borgo a Buggiano e Altopascio

È triste morire a 35 anni, in una giornata d’estate cominciata in sella alla propria amata motocicletta Yamaha con la voglia di andare a respirare la fresca aria del Mugello insieme a un amico. Il destino avverso, su quella strada del comune di Barberino, lo ha invece portato a schiantarsi contro un autotreno, morendo a seguito dei tremendi traumi riportati. Saranno ora le perizie tecniche e l’esame autoptico a stabilire, dinamiche, cause e responsabilità dell’accaduto.

La scomparsa di Luca Mancani ha creato profondo cordoglio a Pescia, ma anche a Borgo a Buggiano, dove aveva vissuto per un certo periodo e ad Altopascio, dove lavoroa nella Cartiera Carrara, dove lavorava dal maggio 2022. Il padre e la madre risiedono a Collodi, dove giovedì i carabinieri hanno avuto il duro compito di informare i familiari della morte del loro caro. Momenti di disperazione che purtroppo in queste ultime settimane sono stati vissuti da diverse altre famiglie delle vittime di incidenti stradali: due a Montecatini a distanza di poche ore e uno Chiesina Uzzanese.

A manifestare il proprio cordoglio, insieme a quello di tanti amici di Luca, è stato anche il consigliere comunale Giancarlo Mandara, peraltro vicino di casa della famiglia Mancani a Collodi. Mandare racconta di un bravo ragazzo, serio lavoratore, con la voglia di vivere che giustamente si deve avere a 35 anni. Un’esistenza spezzata che lascia poco spazio alle parole e induce a riflettere su come si possa passare in un istante dalla gioia alla disperazione. Luca Mancani non frequentava molto i social network. Sul suo profilo Facebook aveva aggiornato la foto il 17 maggio scorso: si vede la sua moto davanti a un muraglione di cemento armato, scattata in una zona di montagna. In un’altra bella immagine tiene in braccio il suo cane, trasmettendo tutto il suo buon carattere.

Marco A. Innocenti