Luca Gelli si riconferma come presidente per i prossimi quattro anni

Un rinnovamento nel segno della continuità, del legame con il territorio e dell’attenzione ai temi della mobilità e della sicurezza stradale. Sarà ancora Luca Gelli il presidente dell’Automobile club di Lucca. Questo l’esito delle votazioni che si sono tenute nei giorni scorsi per il rinnovo del direttivo e che hanno confermato Gelli alla guida dell’ente di via Catalani per i prossimi 4 anni.

Radicare, innovare, avvicinare: saranno queste le tre parole chiave che guideranno l’azione dell’Aci nel prossimo quadriennio. Accanto a Gelli, nel direttivo dell’ente ci saranno il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio e la professoressa, oggi socia della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Maria Pia Mencacci, entrambe in veste di vicepresidenti. E poi ancora Mauro Lenci, pilota di rally, per l’ambito sportivo, e l’avvocato Giovanni Biagi, come rappresentante dei professionisti.

“Continua così il percorso di rinnovamento dell’Ente - commenta il presidente Gelli -, che in questi anni ha già raggiunto risultati significativi, uno su tutto il fatto di essere nella top ten delle delegazioni italiane con più soci - 20mila solo in provincia di Lucca - e con più soci fidelizzati. Ringrazio il direttore, Luca Sangiorgio, per il lavoro che svolge quotidianamente, e ringrazio la mia squadra, composta da persone molte diverse, ma tutte altamente specializzate e profondamente radicate al territorio e ai valori espressi dall’Automobile Club, arricchita da quest’anno dalla presenza della dottoressa Maria Pia Mencacci, grande conoscitrice del mondo culturale lucchese, che porterà una visione nuova e ancora più ricca al nostro club.

Dall’attenzione alla sicurezza e all’educazione stradale, con i tanti corsi e percorsi fatti nelle scuole del territorio, alla promozione di eventi sportivi che diventano vera promozione di Lucca e provincia; dalla collaborazione con tante realtà diverse del nostro territorio all’organizzazione di iniziative ed eventi capaci di unire sensibilizzazione e cultura, bellezza e territorialità”.

Per il nuovo direttivo dell’Aci subito un appuntamento di grande rilievo: la 58ª edizione del Rally Coppa Città di Lucca, in programma il 22 e 23 luglio prossimi. Le iscrizioni sono prorogate fino a lunedì 17 luglio. Per info e iscrizioni: www.coppacittadilucca.it.