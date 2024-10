Lubec celebra i ’Venti di cultura‘. Dalla sostenibilità alla nuova Europa

Intelligenza artificiale, sostenibilità economica, transizione green, overtourism e molto altro per una due giorni di dibattiti e laboratori con relatori di altissimo livello provenienti dall’Italia e dal mondo.

Presentata ieri al Ministero della Cultura di Roma la nuova edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, l’evento che quest’anno – per i suoi primi vent’anni - si svolgerà a Real Collegio il 9 e il 10 ottobre. Il tema della manifestazione, promossa da Promo Pa Fondazione, è "Venti di cultura": un titolo che evoca il ruolo della cultura come motore di cambiamento e innovazione, dove i "venti" non sono solo gli anni di attività ma anche le correnti che spingono verso il futuro e simboleggiano il dinamismo e la capacità della cultura di influenzare positivamente la società, l’economia e l’innovazione verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità.

L’evento, non solo una ‘due giorni‘, ma un percorso su cui il team Lubec lavora 365 giorni l’anno, sarà articolato anche quest’anno in cantieri tematici, che spaziano da confronti, interventi e presentazioni di ricerche fino a veri e propri laboratori di co-progettazione: un format sperimentato per la prima volta lo scorso anno e risultato congeniale allo svolgimento della manifestazione. Una delle tematiche cardine della ventesima edizione di LuBeC è il ruolo che l’AI sta assumendo nel campo della cultura.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo Pa, Francesca Velani, Vicepresidente Promo Pa e direttrice Lubec, il sindaco di Lucca Mario Pardini, Alberto Spampinato del Ministero della Cultura, Alessandra Vittorini, direttrice della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e Carolina Botti, Direttore e referente Art Bonus per il Mic.

"Questi vent’anni vogliono essere una riflessione su cosa sarà la cultura nella nuova Europa – ha detto il Presidente di Promo PA Fondazione Gaetano Scognamiglio - Un tema molto importante che dimostra la capacità di Lubec di stare sul pezzo e di rinnovarsi continuamente. D’altra parte, questo è il motivo per cui sono vent’anni che questo evento ha un successo importante ed è unico nel panorama delle manifestazioni culturali. La nostra forza è proprio stare in linea con i tempi".

"Siamo molto orgogliosi che nella nostra città ci siano momenti di dibattito così importanti e questo è solo merito della grande squadra di Lubec – ha commentato il sindaco Mario Pardini - A Real Collegio sarà un momento di riflessione che noi amministratori dobbiamo supportare ma prendervi anche spunto. L’evento ci insegna infatti quanto sia importante ripartire dalla cultura, chiave di svolta per la crescita della nostra società. Complimenti per il traguardo".

La partecipazione agli oltre venti appuntamenti è gratuita grazie al sostegno di Comune di Lucca, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Cciaa Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca che, insieme a ben venti partner, rendono ogni anno sempre più attuale il palinsesto delle attività.

Il programma completo sul nostro sito.