Luana e Ugo oggi tagliano il traguardo di 60 anni di matrimonio

Ugo Antonetti e Luana Gianni di San Vito oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Una data tutta speciale che significa nientemeno che le nozze di diamante per i coniugi Luana e Ugo. E i loro parenti non hanno nessuna intenzione di farla passare sotto “silenziatore“ anzi oggi intendono sottolinearla con un affettuoso messaggio di auguri: ”Questo giorno rappresenta un traguardo speciale, ma per due maratoneti come voi, non è che un’altra tappa da spuntare nel tracciato della vita”, con affetto, i vostri figli, nipoti e pronipoti. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.