Lotteria di Natale, che successo. Ecco tutti i premi e i premiati

Un successo oltre ogni più rosea previsione, con migliaia di tagliandi. Altopascio ha celebrato la sua lotteria, quella organizzata dal Centro Commerciale Naturale, in sinergia con il Comune e che dava diritto ad ogni cliente dei negozi aderenti di ricevere un biglietto per ogni dieci euro spesi. Un bel momento per celebrare le festività e riunirsi, strizzando l’occhio alle attività commerciali del territorio.

Alla presenza del sindaco, Sara D’Ambrosio, del presidente del CCN Federica Benedetti, del Governatore della Misericordia Antonella Pistoresi e del vice, Luciano Ortu, proprio nella sede dell’Arciconfraternita ha avuto luogo l’estrazione. Una serie di premi di alto livello, che hanno aumentato ancora di più l’interesse da parte di tutti i cittadini.

Il primo premio, una Topolino, una vettura elettrica, è andato al signor Andrea Riccomi di Altopascio.

Il secondo, un televisore di ultima generazione, se lo è aggiudicato Alessandro Ceccanti, per il terzo, un materasso, la dea bendata ha sorriso a Lucia Scinto. Festeggiata anche la Befana con i bambini che hanno apprezzato, così come gli adulti, i necci, i bomboloni, le altre ghiottonerie, lo spettacolo di magia. Tutte tradizioni che rendono ancora più speciali questo periodo di festività e animano lo spirito del territorio.

E’ stata un festa delle associazioni: erano presenti gli esponenti dei Fratres del territorio, quelli di Avis, Unicef, Admo, biliardino Altopascio, Ludicamente ed altri. I vertici della Misericordia hanno ringraziato tutte le realtà del volontariato presenti e soprattutto i volontari.

Ma.Ste.