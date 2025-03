Lotteria del “Carnovale“. Ecco i biglietti vincenti

Il numero fortunato è 08349. Il possessore si aggiudica una Fiat Panda. Ha avuto luogo l’estrazione della lotteria abbinata al "Carnovale" 2025. Il secondo premio, un robot multifunzionale, è andato al biglietto 09524. Il terzo, pacchetto vacanza 8 giorni e 7 notti, a Djerba (la più grande isola del Nordafrica, a sud est della Tunisia), al numero 09949. E’ stato lo stesso sindaco, Leonardo Fornaciari a svolgere le funzioni di...notaio e a vigilare sulla regolarità dell’iniziativa che ha avuto, come sempre notevole successo.

Per il resto, va in archivio una edizione del Carnovale in cui sono state rimandate le prime due uscite (lutto cittadino e capricci del meteo), con i recuperi nelle domeniche 9 e 16 e l’idea, molto apprezzata, della festa in piazza per martedì grasso. Una vera novità, così come lo sconfinamento oltre le Ceneri. Nell’ultima giornata, manifestazione "Donne in movimento", ultimi giri sui carri allegorici ed estrazione della lotteria, sempre molto attesa e partecipata. L’appuntamento è per il 2026.

M.S.