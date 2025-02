Lotta al cancro. Test di prevenzione per tutti i dipendenti

In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, Servizi Ospedalieri, in collaborazione con Ant, lancia il Mese della Prevenzione oncologica. A partire da oggi i dipendenti della Società, parte del Gruppo Rekeep, potranno usufruire di visite mediche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella e alla tiroide, nelle tre sedi aziendali di Lucca, Ferrara e Teramo. "La salute è il nostro bene più prezioso e la prevenzione è lo strumento più efficace per proteggerla. Per questo motivo, e perché crediamo fermamente nell’importanza di sensibilizzare, ci impegniamo a promuovere un gesto di responsabilità e consapevolezza, e grazie alla collaborazione con Ant rendiamo accessibile a tutti quello che è il primo passo per garantire un futuro in salute. La prevenzione non aspetta, e nemmeno noi dovremmo farlo" dichiara Massimiliano De Marco, Presidente di Servizi Ospedalieri.