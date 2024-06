L’Osteria del Neni compie 25 anni. Festa con la tradizione

Dal 1943 colore, profumi e tradizione si incontrano nel centro di Lucca a qualche passo dalla piazza di San Michele all’Osteria del Neni, dove l’autentico buon mangiare lucchese si lega ai sapori del territorio in una location che ha la semplicità di casa. Dal 1999 si sono distinte in questo le proprietarie Barbara e Veruska, che con professionalità, accortezza ai dettagli e tanto amore si prendono cura di tutto. Oggi l’Osteria compie ben 25 anni di attività e non vede l’ora di accogliere i vostri auguri con i colori tipici della cucina di casa e quell’atmosfera unica da antica osteria.