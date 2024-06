Lorenzo Baglioni al Teatro Festival. Da Sanremo con il “Congiuntivo“

Al via dal oggi al 4 agosto, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. La decima edizione del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo.

Apre la decima edizione del Festival Lorenzo Baglioni, cantautore comico fiorentino fra i più amati del web, alle 21.30 nel Cortile del centro culturale Agorà (ingresso da via delle Trombe). Cantante, autore, presentatore e attore, ex docente di matematica, col format delle canzoni didattiche nel 2018 è arrivato sul palco di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2), “E allora, dai!” (Rai2, RaiPlay). L’evento è in collaborazione con Comune di Lucca, Biblioteca Civica “Agorà”. Torna per il quarto anno in versione estiva, dando vita a un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, e laboratori per bambini e ragazzi, tutti a ingresso o partecipazione gratuito. Il festival, che tiene anche a rendere omaggio alla memoria di Giovanni Fedeli, il suo primo direttore artistico, prematuramente scomparso all’età di 48 anni, consolida la propria vocazione culturale e si conferma leader in tutto il territorio provinciale, nell’offerta di intrattenimento mirato ai giovani e alle famiglie, con ben 28 eventi e spettacoli tutti alto livello, in due mesi, in 10 diverse location.

Il tema di questo 2024: Do, Re, Mi... Fa Teatro! ci porta una decima edizione all’insegna della musica, che vede molti degli spettacoli accompagnati con colonna sonora eseguita dal vivo. Il prossimo appuntamento è lunedì 1 luglio, dalle 17 alle 18.45 con il Laboratorio Creativo, Drip Run Roll, alla Biblioteca Comunale di Porcari, in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale. Il Festival è organizzato in collaborazione con Comune di Lucca (Biblioteca Civica Agorà), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale - Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, Comune di Bagni di Lucca (Filarmonica di Benabbio) , Comune di Capannori, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Real Collegio, Animando – Centro di Promozione Musicale; Maria Pacini Fazzi Editore, Artebambini, BadaBimbi.