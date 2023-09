Lorenzetti e Tappa a Lucca: Dall’anima mediterranea ai castanicoltori

LUCCA

Tre mostre, tre proposte, tre racconti per 6 artisti, tutti promossi dalla e fondazioni dalle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo. Prosegue infatti, aperta dal martedì alla domenica al Palazzo delle Esposizioni, la personale di Sergio Tappa: 100 le opere con le quali l’artista romano si racconta alla città che ha scelto come casa e fonte di ispirazione. “Vincoli. Anima mediterranea, pittura mitteleuropea” è a cura di Alessandro Romanini, corredata da un esaustivo catalogo edito da Maria Pacini Fazzi Editore, ed è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15.3019.30.

Stessi giorni e orari, ma ingresso da via del Molinetto, la fotografica di Luca Lorenzetti “Dalle castagne alla dolce farina”, organizzata dall’Associazione Castanicoltori della Lucchesia con le immagini realizzate per valorizzare la tradizione millenaria del territorio e rendere consapevoli i visitatori di quanto sia laborioso e complesso il lavoro del castanicoltore che vuole ottenere una farina di castagne di elevata qualità: una tradizione dei territori della Repubblica di Lucca legata al castagno, pianta generosa che ha per secoli rappresentato una certezza per l’alimentazione delle popolazioni.