L’ora del sondaggio. Il centrodestra tasta il polso agli elettori

E alla fine, dopo averle provate tutte, scatta il sondaggio. Proprio così. Dopo mediazioni e rimbalzi all’infinito dei vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è partito giovedì pomeriggio un test a campione per capire il gradimento dei capannoresi sull’attuale situazione si stallo. Commissionato da qualche forza politica che vuole il quadro esatto della situazione alla Winpoll, che ha già lavorato per il Sole 24 Ore, sono arrivate le prime telefonate ai capannoresi i quali, interpellati telefonicamente, stanno fornendo il loro gradimento in una rosa di papabili che comprende ovviamente Paolo Rontani, adesso con l’investitura ufficiale di FdI, ma anche altri nomi come quelli di Gaetano Spadaro, Domenico Caruso, entrambi della Lega, Matteo Scannerini di Forza Italia ed altri. Lunedì sarà la deadline, con l’analisi dei dati ottenuti in questi giorni di telefonate a campione. Poi la decisione. Anche perché sarà il 15 aprile, a meno 25 giorni dalla presentazione delle liste e a 54 dall’apertura dei seggi. Il No a Rontani sta calando.

A meno di sorprese la Lega dovrà inghiottire un boccone amaro, viste tutte le dichiarazioni esternate sinora ed accettare l’ex Udc e commercialista di Camigliano. Fratelli d’Italia, nel comunicato di lunedì scorso, non lasciano spazio ad interpretazioni: Rontani a tutti i costi. Bocciata l’unica soluzione che avrebbe accontentato tutti, quella di Elisabetta Triggiani, tra l’altro una iscritta FdI, con lei stessa che ha dovuto far marcia indietro dopo aver dichiarato la sua disponibilità. Una parte del centrodestra vuole capire se ci sono i numeri per fare una lista propria, con Spadaro o Caruso candidati, o con Scannerini di Forza Italia che però ha inviato un accorato appello sulla compattezza.

Insomma, prima di arrendersi alla decisione calata da Fratelli d’Italia, si cercano altre alternative. L’obiettivo è evitare che Del Chiaro vinca al primo turno.

Nel frattempo, Rontani, che ha inviato una sintesi programmatica agli altri partiti, in una nota afferma: "Ringrazio Fratelli d’Italia per il sostegno e condivido l’appello di Forza Italia, per l’unità del centrodestra, senza la quale non è possibile creare una alternativa di governo a Capannori, come a Lucca nel 2022. Al punto in cui siamo arrivati non possiamo assumerci la responsabilità di andare divisi alle urne. I cittadini di Capannori che in maggioranza condividono i nostri valori e i nostri programmi non ce lo perdonerebbero".

Massimo Stefanini