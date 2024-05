L’omaggio di Salotti al Maestro

Stasera per la rassegna “Un Teatro sempre aperto“ nel foyer del Teatro del Giglio alle 19, sarà la volta di “Buon anno, Maestro!”, la conferenza-concerto di e con Massimo Salotti. Nell’anno del centenario pucciniano, il pianista Salotti propone infatti al pubblico un contrappunto che viaggia su un filo di note, fra parole e respiri. Attraverso le opere, gli aneddoti e i carteggi del Maestro, prendono forma la storia di vita di Giacomo Puccini e il racconto di un’epoca che parla “di sogni e di chimere”. L’evento è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Fino al 27 giugno, dal martedì al sabato con orario 11.30 – 18 e

la domenica con orario 11.30 - 19.30, grazie al progetto “Un Teatro Sempre Aperto 2024”, le porte del Teatro del Giglio saranno aperte per rendere gratuitamente visitabile lo spazio ai lucchesi e ai turisti presenti in città: un’occasione imperdibile per avvicinarsi liberamente a questo luogo da poco riconosciuto Monumento nazionale.