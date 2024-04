Logo del Garante della disabilità. Un cuore per includere tutti

E’ stato presentato e scelto dai Sindaci dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il logo che identificherà la nuova figura del Garante della persona con disabilità. Con la realizzazione del logo si è concluso un altro importante step al fine di far conoscere la nuova figura. Giovanni Alberigi, fin dalla sua nomina ufficiale, avvenuta il 30 gennaio scorso, si è prefissato numerosi obiettivi, predisponendo da subito importanti collaborazioni con le associazioni e non solo, nonché incontri e confronti con quest’ultime e con le famiglie per capire le problematiche che quotidianamente incontrano. L’immagine del nuovo logo rappresenta un cuore formato dalla mano e dalla persona come idea di inclusione e solidarietà. Indica che tutti, indipendentemente dalle differenze, devono essere accettati e inclusi nella società.