Locali ancora nel mirino. Furto alla Dogana

Continua lo stillicidio di furti messi a segno a danno di attività commerciali di Altopascio. Stavolta, nella notte tra il 16 e il 17 maggio, è toccato al bar ristorante La Dogana, in piazza Gramsci, in pieno centro, a pochi passi dal palazzo del Municipio. Una situazione ormai molto preoccupante, visto che nell’ultimo periodo sono stati tantissimi i furti e le spaccate in tutte le attività del centro storico. A farne le spese, principalmente, bar, ristoranti e locali. Oltre a prendere pc e telefoni cellulari, i ladri (ci sono le loro immagini ricavate dalle telecamere della videosorveglianza al vaglio degli inquirenti), secondo i titolari del locale, Fabio Riccardo e Mirko Galligani, forse cercavano anche altro.

"Un dispetto bello e buono – commenta Fabio Riccardo, uno dei due proprietari – perché non hanno nemmeno tentato di prendere i soldi dalla cassa automatica, ma sono andati diritti ai nostri Pc e Ipad dove sono custodite in primis le ricette, ma anche il sistema di prenotazione on line. In ogni caso volevano arrecarci dei danni, visto che è stata hackerata la pagina facebook e quella di Instagram. Una brutta giornata davvero, tutto ciò non ci voleva". Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito i filmati.

Tra l’altro la zona è sempre molto frequentata, anche di notte. Purtroppo non si placa l’ondata di furti a danno di locali pubblici: dopo la macelleria islamica, la ferramenta Pinini, il bar Togo’s, il ristorante il Templare, adesso anche La Dogana: il denominatore comune è che sono tutte attività in centro.

Massimo Stefanini