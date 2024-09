“L’obiettivo è una mobilità green“

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’assessore alla mobilità, Remo Santini, ci parla delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per incentivare una mobilità più sostenibile e rendere la città più vivibile.

Quali sono le motivazioni che hanno spinto la giunta ad aderire alla Settimana Europea della Mobilità?

"Abbiamo aderito con entusiasmo alla Settimana Europea della Mobilità nell’ottica di una programmazione che vede l’amministrazione fortemente impegnata verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile. La chiusura di Piazza Santa Maria al traffico è un’azione orientata alla vivibilità degli spazi pubblici, che potrà sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità".

Avete pensato a qualche iniziativa futura da mettere in campo per informare e coinvolgere i cittadini in questa transizione verso una mobilità più sostenibile?

"Abbiamo studiato una campagna mirata sui quotidiani, sui siti web, in televisione e anche sui canali ufficiali del Comune per invogliare e informare i cittadini. Vogliamo promuovere l’uso delle navette e del bike sharing. Questa campagna informativa serve a spiegare meglio ai cittadini le opportunità che hanno a disposizione. Inoltre, stiamo lavorando all’incremento delle corse dei mezzi pubblici, che già nell’ultimo periodo sono aumentate del 20-25%".

La chiusura di Piazza Santa Maria al traffico potrebbe sconvolgere la movida del weekend. Cosa si aspetta da questa sperimentazione?

"Essendo un esperimento, speriamo che possa essere preso in maniera positiva. Sappiamo che la movida potrebbe soffrire un po’, ma è anche un’occasione per sensibilizzare i più giovani sull’ordine e sul rispetto della città. Lasciare l’auto a poche decine di metri di distanza non è un grande sacrificio, e ci sono diverse soluzioni per il parcheggio disponibili. Bisogna solo abituarsi e adottare atteggiamenti più responsabili ed educati".

Perché avete scelto proprio Piazza Santa Maria per questa iniziativa?

"Piazza Santa Maria è uno dei luoghi più frequentati della città, specialmente durante il weekend, quando viene presa d’assalto. Chiudere la piazza al traffico non solo riduce il congestionamento, ma rende l’area più vivibile per i pedoni e per chi si sposta in bicicletta. Vogliamo che le persone riscoprano il piacere di vivere la città a piedi, senza l’assillo delle auto".

R.G.