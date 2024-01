“Lo spettacolo“. Oggi il ciak con Pietro De Silva

Ciak, motore e si gira! Il suggestivo teatro di San Girolamo a Lucca si trasforma in un palcoscenico di grande valore grazie alla partecipazione straordinaria di un grande attore: Pietro De Silva. Il cortometraggio “Lo spettacolo“ prodotto da 9 Muse Films e Accademia di cinema e spettacolo Toscana, con la regia di Samuele Rossi, ospiterà, durante tutta le riprese programmate per oggi, Pietro De Silva, attore commediografo e regista italiano di fama internazionale, offrendo la possibilità agli studenti dell’accademia di lavorare con lui. La 9 Muse films dal 2011 si occupa di produzione di documentari, cortometraggi e lungometraggi, e tramite l’Accademia Cinema e Recitazione Toscana forma talenti emergenti nel mondo dello spettacolo.

La recente produzione che ha in lavorazione è un cortometraggio thriller che uscirà nei prossimi mesi, e che vede come protagonisti i giovani attori e studenti del terzo anno dell’accademia. "Questo corto è di grande rilevanza, - racconta il produttore della 9 Muse, Emiliano Galigani - poiché al terzo anno i ragazzi sono più esperti e possono fare esperienza con nomi di fama internazionale. È importante per gli artisti che diventeranno, per il loro futuro". Nel teatro di San Girolamo le riprese sono già cominciate, ma dopo la masterclass tenuta ieri, il talento di De Silva si è aggiunto a completare l’opera, con un’esperienza indimenticabile, che porterà il pubblico appassionato in un viaggio emozionante attraverso le sfumature dell’avvincente storia. Sotto la sapiente direzione di Samuele Rossi, regista affermato con premi internazionali, e accompagnato dal lavoro dello stesso Emiliano Galigani, il cortometraggio prende forma ripresa dopo ripresa.

Verrà presentato, nei prossimi mesi, con la prima proiezione, in un cinema a scelta della città, regalando al pubblico lucchese e non, un’esperienza cinematografica più che avvincente. Ma la sua avventura, però, non si fermerà alle mura cittadine. "E’ con orgoglio, - continua Galigani - che distribuiamo le nostre produzioni nei principali festival internazionali, come Cannes e molti altri. Un’opportunità per il talento dei nostri attori emergenti".

Rebecca Graziano