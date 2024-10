Lo speciale ricordo di “Tani“

Oggi, sabato 26 ottobre, alle 17 a Castelnuovo, in Sala Suffredini, su iniziativa del Circolo Fotocine Garfagnana sarà ricordato Gianfranco Capitani (foto), detto Tani, a 40 anni dalla scomparsa, uno dei personaggi simbolo di Castelnuovo della seconda metà del secolo scorso. Saranno riproposte le foto raccolte nel libro "Gente e luoghi di Garfagnana" e ricordata la "Bottega del Tani" e la Castelnuovo di quegli anni e poi la chicca dell’occasione: un video inedito che Alessandro Marzocchini realizzò nel 1987 sulla Fotografia del Tani, con l’immagine di Mario Bernardo, già noto direttore della fotografia cinematografica. A 40 anni dalla prematura scomparsa di Gianfranco Capitani, il Circolo Fotocine Garfagnana ha dunque promosso questo evento per ricordarlo attraverso le sue fotografie, un filmato inedito e le testimonianze di amici. Gianfranco Capitani era nato a Castelnuovo nel 1931 ed è stato uno dei primi fotoamatori locali degli anni ‘60. Con la madre gestiva la cartoleria-edicola posta in un angolo di Piazza Umberto a Castelnuovo, nota come "bottega del Tani". In seguito ad una grave malattia, Capitani è morto prematuramente all’età di 53 anni il 1 novembre del 1984. A ricordarlo saranno gli amici Piero Biagioni e Feliciano Ravera rispettivamente quale coautore della presentazione del libro fotografico "Gente e luoghi di Garfagnana" (Pacini Fazzi editore, Lucca 1991) e quale esperto fotografo che selezionò con Gino Bertoncini le immagini del volume.

Inoltre verrà presentato un filmato inedito del regista Alessandro Marzocchini "Le immagini del Tani", realizzato nel 1987 con la fotografia di Mario Bernardo, già noto direttore della fotografia cinematografica, il montaggio di Graziana Quintalti e le musiche di Lamberto Macchi, accompagnati da un testo dello stesso Marzocchini. Così lo tratteggiava Gino Bertoncini nella presentazione del libro: "Gianfranco Capitani è stato fotografo dilettante nel senso più eletto del termine. In un quindicennio ha accumulato una produzione enorme, quasi 9 mila, con una semplice Zenith. L’ambito delle sue escursioni fotografiche andava dalla piazza di Castelnuovo alle campagne dei dintorni, per spingersi sino alla montagna.

Ma il soggetto delle sue fotografie era "l’uomo" nella sua quotidianità e nel suo ambiente vitale".

Dino Magistrelli