Lo speciale “Premio Giovanni Martinelli“ va a suor Ornella Ciccone, una missionaria

Il Premio Martinelli 2023, intitolato all’ex sindaco Giovanni Martinelli che si è sempre speso a favore dei Lucchesi nel Mondo, è stato assegnato a suor Ornella Ciccone. Nata a Sassari, ma cresciuta a Lucca dove ha frequentato il Liceo Scientifico “Vallisneri“, suor Ornella ha scoperto la sua vocazione durante gli studi universitari, entrando nell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi nel 1988. Da allora, e con la laurea in Medicina e Chirurgia in tasca, ha speso la sua vita nelle missioni. Prima nelle Filippine, poi in Africa, in particolare nello Zambia dove ha gestito il primo centro di neuroriabilitazione pediatrica per bambini disabili. Accanto all’attività clinica, ha continuato l’impegno nell’insegnamento e nella ricerca. Al rientro in Italia durante la pandemia, si è dedicata all’assistenza presso il Centro Covid di Santa Lucia di Rieti, dove la locale ASL le ha assegnato il compito di ispezionare le case di riposo e le ras di tutta la provincia, pur continuando a seguire i progetti iniziati in Africa.