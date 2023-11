Lo scoppiettante “Bigo“. Già verso il tutto esaurito

Caccia al libro dedicato a Barsanti e Matteucci e alla loro invenzione del motore a scoppio, una storia resa fresca e accattivante grazie alla felice mano del fumettista Bigo. Nelle edicole, dopo un solo giorno, si va già verso il tutto esaurito. Un’iniziativa partita con il botto. Il fumetto “Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio” è commissionato dalla Fondazione Barsanti e Matteucci ed edito dalla Pacini Fazzi. Ricordiamo che le ultime copie del volume, con prefazione della Direttrice di QN La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno Agnese Pini, può essere acquistato nelle edicole del territorio in abbinamento facoltativo al nostro quotidiano al costo di 6 euro più il prezzo de La Nazione (il fumetto si trova anche in libreria).

Una veste inedita, dinamica, un fumetto che restituisce fedelmente un pezzo importante di storia della nostra città, con l’obiettivo dichiarato di diffonderlo nelle scuole del territorio, in modo da promuovere la conoscenza e l’amore per il fumetto, un binomio che si sposa a perfezione, soprattutto per le nuove generazioni. E che ci permette un vero salto indietro nel tempo, di ben 170 anni, quando appunto una delle più grandi invenzioni di sempre, il motore a scoppio, emise il suo primo vagito proprio nella nostra città. Le pagine del fumetto sono un condensato perfetto di divertimento, storia e lucchesità.

Un’illuminazione, quella di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, che a distanza di tanto tempo in questa occasione ha fatto scattare importanti sinergie, quelle dell’editore Pacini Fazzi, La Nazione, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest che ha compartecipato al progetto, il Rotary Club di Lucca, Lucca Comics & Games che ha patrocinato il volume e ne ospita la presentazione con Bigo a colloquio con Dario Dino Guida.