ll premio a Mario Martone. Applausi per il regista. E stasera Isabelle Huppert

Applausi per il regista Mario Martone, protagonista della domenica di Lucca Film Festival: al cinema Astra gli è stato consegnato il premio alla carriera, davanti a un folto pubblico di fan, con i quali ha anche dialogato rispondendo ad alcune loro domande. La sua intensa giornata è però iniziata alle ore 17, con una masterclass per il pubblico, seguita poi dalla proiezione di “Laggiù qualcuno mi ama“, film da lui diretto nel 2023. Dopo la premiazione, i fan hanno potuto assistere al film ‘Il Giovane Favoloso’, girato da Martone nel 2014.

E oggi i riflettori saranno puntati su Isabelle Huppert. La straordinaria attrice francese riceverà, stasera alle 21 , al cinema Astra, il Premio alla Carriera e sarà omaggiata con la proiezione (in francese con i sottotitoli in italiano) del suo ultimo film, “La verità secondo Maureen K.“. L’evento è realizzato in collaborazione con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che distribuisce il film in Italia. Tra le attrici più premiate della storia del cinema, Huppert è apparsa in più di 100 film e produzioni televisive dal debutto avvenuto nel 1971. Attrice più nominata al Premio César, con 16 nomination e due vittorie, ha vinto due Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes per “Violette Nozière (1978)“ e “La pianista (2001)“, due Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia per “Un affare di donne (1988)“ e “Il buio nella mente (1995)“ e un Orso d’argento al Festival di Berlino per “8 donne e un mistero (2002)“.

E ancora, tra i riconoscimenti giovanili spicca la vittoria del Premio BAFTA alla migliore attrice debuttante per “La merlettaia (1977)“, mentre nel 2005 le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera. Nel 2016 ha ottenuto il plauso per le sue interpretazioni in “Elle“ e “Le cose che verranno“; per “Elle“, la Huppert ha ottenuto il Golden Globe nella sezione miglior attrice in un film drammatico e riceve la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice.

Una delle sue più recenti interpretazioni è stata quella nel film italiano “L’Ombra di Caravaggio“ di Michele Placido. Isabelle Huppert è stata inoltre nominata in Francia Ufficiale dell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore, Ufficiale dell’Ordine Nazionale del Merito e Commendatrice dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

