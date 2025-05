L’"Italian excellences" a Idrotherm 2000

Un premio all’ eccellenza e alla capacità di innovare costantemente. È questo il senso del premio “Italian excellences and friends” assegnato ad Idrotherm 2000, organizzato da Azimut Investimenti, una serata che è ormai una tradizione per parlare di eccellenza italiana. Il premio è stato consegnato alla azienda leader nella produzione di tubazioni in polietilene e polipropilene per la conduzione di acqua gas, telecomunicazioni, idrogeno (2 stabilimenti in provincia di Lucca uno a Mozzanica-Bergamo) rappresentata dalla presidente Laura Citti e da Giulia Sartini (Corporate Strategy Manager). L’importante riconoscimento dal 2016, viene conferito a quelle aziende che contribuiscono al successo del Made in Italy nel mondo e che si contraddistinguono per innovazione, eccellenza ed autorevolezza nei mercati.

La cerimonia di consegna si è tenuta a Forte dei Marmi, nella splendida cornice di Alpemare di proprietà di Andrea Bocelli, ed il premio è stato consegnato durante la cena di Gala alla presenza dell’artista, nella serata di venerdi’ 23 maggio 2025.

Idrotherm 2000 entra così nel pantheon delle aziende che sono state premiate in questi anni e che hanno scritto la storia del Made in Italy.

