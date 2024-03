“Lions in piazza“. Visite mediche gratis

A Barga è stata presentata la nona edizione di "Lions in piazza", “service“ proposto dal Lions Club Garfagnana. Una bella iniziativa che propone per un giorno visite mediche ed esami completamente gratuiti che sarà possibile effettuare negli stand allestiti appositamente e che saranno presso il 20 aprile gli ampi spazi esterni dell’Oratorio del Sacro Cuore di Barga. Parole di sincero apprezzamento sono state espresse anche dalla sindaca di Barga, Caterina Campani che ha sottolineato il valore di questo progetto anche nell’ambito di un impegno importante proprio per il miglioramento della risposta sanitaria delle aree interne che in questi anni ha visto scendere in campoigià diversi progetti di Proximity Care.

"L’iniziativa di Lions in Piazza risponde in pieno all’esigenza di dare - ha detto – alla popolazione una risposta efficace ed immediata, in grado di contrastare anche il problema purtroppo pressante delle liste di attesa che ostacolano in molti casi l’attività diagnostica e di prevenzione delle malattie". Le visite mediche specialistiche saranno gratuite e si terranno sabato 20 aprile dalle 9 alle 17. Tantissime le prestazioni mediche che saraà possibile prenotare durante l’iniziativa fissata per il prossimo 20 aprile.

Le visite ed i controlli saranno effettuati sia da medici Lions che da specialisti presenti sul territorio e che hano dato la loro disponibilità al progetto.

Per la prenotazione delle visite sarà possibile rivolgersi a partire dal 3 aprile, dalle 9 alle 18, telefonando al numero della Misericordia del Barghigiano 3498824032.