Lions donano una giostra inclusiva. Taglio del nastro al Bioparco

Parchi gioco sempre più a misura di bambini e bambine, senza nessuna esclusione. Crescono sul territorio della piana di Lucca e in particolare nel Comune di Capannori, gli spazi e le aree dedicate al divertimento libero dei cittadini più piccoli, che accolgono al loro interno anche giochi destinati a permettere lo svago di bimbi diversamente abili.

Fra gli ultimi impianti ad adeguarsi alle nuove esigenze e sensibilità espresse dal territorio anche il Bioparco di Capannori, dove è presente da adesso anche una giostra inclusiva, che è stata donata al Comune dal Lions Club Antiche Valli Lucchesi, dal Lions Club International Foundation e dal Distretto Lions 108 La. La nuova attrazione può essere utilizzata da tutti i bambini senza che nessuno resti escluso, anche da quelli con disabilità o costretti su carrozzella, nel segno della vera partecipazione. Il primo giro, con tanto di taglio del nastro, è stato fatto nel week-end passato, grazie all’intervento dell’assessore comunale Davide Del Carlo, con delega ai Lavori pubblici e al cantoniere di paese e alla protezione civile, che ha voluto ringraziare i Lions Club per la generosa donazione. Assieme a lui anche Diego Giannini, presidente Lions Club Antiche Valli Lucchesi; Giuseppe Guerra, immediato Past Governatore del Distretto 108 La, Daniela Melchiorre officer distrettuale e Domenico Passalacqua, presidente dell’Associazione Luccasenzabarriere.

Nell’occasione Daniela Melchiorre ha presentato il service del ‘Viva Sofia due mani per la vita’ che si applica alla diffusione dell’apprendimento della manovra di disostruzione delle vie aeree, con la collaborazione delle volontarie e dei volontari della Croce Verde di Lucca. All’inaugurazione sono intervenuti anche Vittoriano Raffaelli, presidente della Zona G, Carlo Puccini, cerimoniere L.C. Garfagnana, gli assessori Giordano Del Chiaro, Serena Frediani e Ilaria Carmassi e i consiglieri comunali Gaetano Ceccarelli e Pio Lencioni e alcuni volontari del territorio.

La giostrina, già perfettamente funzionante, consiste in una pedana rotante, facilmente utilizzabile da bambini anche con difficoltà motorie o costretti su carrozzella, alla quale possono accedere con una sorta di piano poco inclinato e composto con un tappeto morbido anti caduta. Tenendosi poi ad una sbarra in metallo è possibile fa ruotare la pedana in una sorta di “girotondo“ sicuro per tutti i bambini.