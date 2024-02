Lions club Garfagnana. Ecco un ambito premio

Serata molto importante per gli associati della Valle del Serchio al Lions Club Garfagnana che si sono ritrovati insieme grazie a un appuntamento conviviale alla locanda Eat Valley, in quel di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli. Serata di idee e progetti da condividere e anche di importanti premiazioni, alla presenza del governatore del Distretto 108 LA, Alberto Carradori. Tra i tanti passaggi salienti dell’incontro c’è stata la prestigiosa assegnazione del premio al Lions Club Garfagnana come "Club Excellence" per l’anno appena alle spalle, che aveva come presidente Maurizio Lunardi. "Siamo tutti particolarmente onorati per avere ricevuto dal governatore Alberto Carradori i complimenti al Lions Club Garfagnana per l’intenso programma messo in campo nello scorso anno - ha dichiarato Emilio Maggiore a margine della premiazione -. E’ stato un grande piacere assistere alla consegna dell’ambito premio Excellence per la scorsa annata al Club e al past presidente Maurizio Lunardi".

Il Lions Club Garfagnana, che fa parte della più grande organizzazione mondiale no profit "Lions International", è stato fondato nel 1964 e si appresta a impegnarsi per onorare adeguatamente i 60 anni. Quest’anno è iniziato già con buoni passi nella direzione del sostegno alle famiglie più in difficoltà e, oltre ai Service di prevenzione sanitaria gratuita, una notevole distribuzione di generi alimentari. Dalla sede di Piano di Coreglia sono stati, infatti, predisposti e distribuiti 60 pacchi . A riceverli sono state 12 diverse associazioni del territorio.

Fiorella Corti