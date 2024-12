“L’invisibile del quotidiano“ catturato dalla fotografa Maria Tomei

Sarà inaugurata sabato alle 15.30 alla casermetta Santa Croce sulle Mura la mostra fotografica “L’invisibile nel quotidiano” di Maria Paola Tomei, iniziativa organizzata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca. La mostra – come si può già intuire dal titolo - vuole infatti portare alla luce proprio la bellezza delle cose comuni, che sotto la lente di ingrandimento della fotografa Maria Paola Tomei si trasformano in istanti carichi di significato e emozione, racconti silenziosi della poesia dei dettagli. Dettagli di natura, geometrie urbane, momenti di vita che, pur essendo sempre presenti, rimangono fuori dalla nostra attenzione. Chi vede, spesso non guarda: la vista spesso si limita a osservare in modo approssimativo e superficiale, senza penetrare la realtà dei dettagli, senza captare l’essenza delle cose. La fotografa, con questa mostra, invita gli spettatori a riflettere sull’incapacità di fermarsi a scoprire la realtà nella sua interezza, e a ripensare il nostro modo di guardare, suggerendo che forse ci sono altre forme di “visione” che vanno oltre ciò che è visibile.

Maria Paola Tomei dedica questa mostra alle persone cieche e ipovedenti, che nell’invisibile del loro quotidiano sanno cogliere l’essenziale, perché - come scriveva Antoine de Saint-Exupéry ne “Il Piccolo Principe “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Dopo l’inaugurazione di sabato, la mostra resterà aperta anche domenica 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, venerdì 13 dalle 15 alle 18 e sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

L’ingresso è a offerta libera e gli eventuali contributi lasciati saranno devoluti interamente all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Lucca per la realizzazione di progetti di inclusione e autonomia affinché ciechi e ipovedenti trovino la “luce” nelle piccole cose del quotidiano.