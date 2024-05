L’integrazione si gusta a tavola. Promosse le cuoche-rifugiate

Gusto, integrazione e sana alimentazione si incontrano a tavola. Ne hanno fatta tanta di strada per arrivare nel nostro Paese i 14 rifugiati e richiedenti asilo del progetto sperimentale “Lo S.A.I. cucinare” ospiti dei tre Sistemi di Accoglienza e Integrazione della Media Valle e della Garfagnana gestiti dalla Cooperativa Sociale Odissea. Partiti da Ghana, Nigeria, Belin, Guinea, Russia, Ucraina e Albania sono in Italia da alcuni mesi, alcuni da più anni.

“Le difficoltà che incontrano persone che arrivano da paesi diversi come i Paesi del Nord Africa sono legate alla reperibilità degli ingredienti che, quando riescono a trovare, hanno prezzi molto alti. Il rischio è quello di avere diete povere che si riflettono a lungo andare sulla loro salute - spiega Elisa Galli, antropologa della Cooperativa Odissea - . E’ quindi importante arricchire le loro conoscenze integrando le loro ricette con verdure ed alimenti freschi del territorio“. Il laboratorio di cucina interculturale ha potuto contare sul fondamentale supporto dell’esperta cuoca di Campagna Amica Coldiretti, Francesca Buonagurelli, che ha tenuto sia lezioni teoriche che pratiche, in cucina, conducendo i partecipanti alla scoperta delle aziende agricole del territorio. “Mi sono messa a disposizione del progetto con grande entusiasmo portando le mie conoscenze di cuoca contadina e dei prodotti del territorio. E’ stato davvero magico poter mescolare culture alimentari così diverse - spiega Francesca Buonagurelli - . Lo scambio che c’è stato ha portato alla preparazione per esempio di involtini ripieni, un piatto tipico della Russia, utilizzando pollame del territorio e verza, un humus di ceci sostituendo la taina con nocciole del territorio ed ancora un piatto proveniente dall’Africa centrale semplicemente sostituendo la varietà di patata a disposizione in Garfagnana con quella che avrebbero impiegato nel loro Paese”.

Piatti e ricette che i 14 partecipanti hanno cucinato e presentato in occasione della consegna degli attestati da parte di Coldiretti e Campagna Amica che si è tenuta martedì alle cucine degli Impianti Sportivi di Gallicano.